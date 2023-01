Klaus Mäkelä, la musique dans le sang

Un chef à l’élan naturel et sensible, qui emmène avec lui les orchestres qu’il dirige. Mais aussi un musicien accompli, qui prend un plaisir évident à déployer le son de son violoncelle. Chef d’orchestre prodige, soliste se produisant sur les grandes scènes mondiales, Klaus Mäkelä se profile petit à petit comme l’un des talents incontournables de la scène internationale. Qui impressionne plus encore par la précocité de son parcours. Car à l’aube de ses 27 ans, il est déjà chef principal de l’Orchestre philharmonique d’Oslo, directeur musical de l’Orchestre de Paris, et artiste associé de l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam (avant d’en devenir chef principal en 2027). Pas moins.