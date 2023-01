Avec Sirius, la réalité augmentée débarque dans le ski

Si vous avez toujours rêvé que votre descente à skis se transforme en expérience interactive, Sirius est fait pour vous. Ce masque de ski ne se contente pas de protéger vos yeux du froid et du vent : doté d’un processeur d’intelligence artificielle et équipé d’un affichage en réalité augmentée, il promet de faire de votre descente « une expérience multidimensionnelle et immersive, offrant une nouvelle manière de s’orienter, de se déplacer et de communiquer en plein air ».