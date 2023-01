Bruxelles: plus de 50 victimes témoignent avoir été agressées sexuellement à Ixelles

A Ixelles, dans la capitale, un homme interpelle des jeunes femmes, souvent alcoolisées, et les oblige à l’embrasser, rapporte La Dernière Heure.

Sur le compte Instagram Collages Feministes Bruxelles, plusieurs témoignages se ressemblent : « On a reçu un témoignage d’une fille qui parlait d’une situation arrivée à ses deux potes », raconte à La DH une administratrice du compte. « Et puis, ça a été une déferlante », elle estime le nombre de témoignages entre 50 et 100, tous avec le même procédé à quelques détails près. « Il y a des témoignages de faits qui se sont passés il y a six ans, d’autres datent d’hier. »