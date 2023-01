LVCC Loop, les tunnels grâce auxquels Elon Musk avait promis d’éliminer les embouteillages

Certaines des idées les plus folles et futuristes d’Elon Musk ont commencé sur Twitter. « Les embouteillages me rendent fou. Je vais fabriquer un tunnelier et commencer à creuser… », avait par exemple tweeté le magnat en décembre 2016.

C’est ainsi qu’est née The Boring Company, dont l’objectif était de construire des tunnels pour éliminer les embouteillages dans les grandes villes telles que Los Angeles. Pourtant, six ans plus tard, les seuls tunnels ouverts au public ne parcourent que 1,7 mile (environ 2,7 kilomètres), sous le Centre de congrès de Las Vegas, dans l’Etat du Nevada.