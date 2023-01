Les années 2015 à 2022 ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde (infographies)

L’année 2022 a été la deuxième année la plus chaude enregistrée en Europe et la cinquième la plus chaude à l’échelle mondiale, ressort-il mardi du rapport annuel du service européen sur le changement climatique Copernicus (C3S). Tandis que l’année dernière a été marquée par l’été le plus chaud jamais enregistré sur le Vieux Continent, accompagné de vagues de chaleur intenses et prolongées.