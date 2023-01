Olivier Vandecasteele condamné à 28 ans de prison et 74 coups de fouet par le régime iranien

Selon les autorités iraniennes, le Belge, emprisonné depuis près d’un an, est condamné à 28 ans de prison et 74 coups de fouets en Iran.

Olivier Vandecasteele avait été arrêté en février dernier et officiellement accusé d’espionnage par le régime après avoir travaillé plus de six ans en Iran pour des ONG internationales.

