Coronavirus: les passagers en provenance de Chine présentaient un test négatif ce mardi

Poussé par la commission européenne qui a exhorté les Etats-membres à prendre diverses mesures de contrôles et de surveillance des voyageurs en provenance de Chine, le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke a pris un arrêté royal déterminant une série de mesures qui sont entrées en vigueur ce samedi. Ainsi les eaux usées des avions effectuant des vols directs entre la Belgique et la Chine seront relevées et analysées pour déterminer la présence du virus chez les passagers mais aussi et surtout pour assurer une surveillance génomique du virus et établir si des variants méconnus apparaissent.

C’est également ce matin que le premier contrôle des passagers provenant de Chine a été effectué à Zaventem par l’agence fédérale Saniport. Questionné en commission de la Santé, le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke a expliqué que tous les passagers présentaient bien un document certifiant qu’ils avaient effectué un test covid dans les 48 heures et pour tous, ce test était négatif. Ce contrôle sera réitéré au cours des 9 prochains vols directs entre la Chine et la Belgique avant peut-être la mise en place d’une procédure pérenne supervisée par Sciensano.

À lire aussi Covid: la Belgique testera les eaux usées des avions en provenance de Chine dès ce samedi

Le ministre a également expliqué que les personnes ayant récemment séjourné en Chine et présentant des symptômes possibles du covid-19 étaient invitées à se faire tester sur base volontaire. « En cas de résultat positif pour covid-19, ces échantillons seront séquencés, a précisé le ministre. Les directives pour les cas positifs chez les voyageurs en provenance de Chine sont les mêmes que pour toutes les personnes sur le territoire belge, à savoir un isolement de 7 jours. » En outre, un projet pilote sera mené avec les pharmacies du Brabant flamand qui effectueront des tests antigéniques chez des personnes revenant de Chine. Ces tests seront ensuite envoyés au laboratoire de référence de l’UZ Leuven pour être analysés. Les résultats de la surveillance génomique seront partagés avec les acteurs concernés et suivis de près. « Si un nouveau variant éventuel est découvert, le groupe d’évaluation des risques et le groupe de gestion des risques conseilleront le ministre sur les mesures à prendre », a précisé le ministre rappelant qu’à ce stade, les variants circulant en Chine, notamment le BF.7 issu d’omicron ne représentaient pas de danger particulier pour notre population fortement immunisée.