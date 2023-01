Procès des attentats de Bruxelles: «Le comble, en Belgique, c’est que tu peux aussi être victime du procès»

Je m’appelle Mohamed El Bachiri. J’étais conducteur de métro. J’habite Molenbeek. Le 22 mars 2016, mon épouse Loubna a perdu la vie dans le métro à Maelbeek alors qu’elle se rendait à l’école pour donner ses cours de sport. Mes trois garçons et moi avons été dévastés, perdus. Nous le sommes toujours aujourd’hui. Au cours de mes nuits sans sommeil, j’ai écrit « Un Jihad de l’amour ». Six ans plus tard, alors que le procès des terroristes va s’ouvrir, j’ai repris la plume.