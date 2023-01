Armement: la Belgique pionnière dans l’interdiction des robots tueurs?

Ce mercredi, en commission Défense, en approuvant une proposition de loi déposée par le groupe socialiste, la Belgique pourrait être l’un des premiers pays au monde à interdire purement et simplement des armes létales autonomes aussi appelées robots tueurs.

C’était déjà l’objectif des parlementaires de la même commission lorsqu’ils ont voté, en juillet 2018, en faveur d’une résolution demandant au gouvernement de veiller à ce que l’armée belge n’utilise jamais de robots tueurs dans le cadre de ses opérations. Depuis lors, plus rien n’a bougé. « Au sein de la majorité, l’Open VLD avait peur que le vote du texte ne permette plus à la Défense d’utiliser ses drones armés », explique le député socialiste Christophe Lacroix. « L’état-major a confirmé qu’il n’en serait rien car les drones sont guidés par l’homme et pas par l’intelligence artificielle. Nous avons ensuite obtenu aussi le soutien de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Ce texte ne compromet ni nos intérêts, ni ceux de la Défense. Cette interdiction renforcerait la Belgique qui milite au niveau international pour cette cause. »

Interdire au niveau international n’est pourtant plus à l’ordre du jour, même si la Belgique l’a toujours souhaité. Il est trop tard puisque certains pays comme la Russie, l’Inde, la Turquie ou les Etats-Unis utilisent déjà ce type d’armes. D’autres pays comme l’Australie, Israël ou encore la Corée du Nord s’opposent aussi à une interdiction d’utilisation. Si 125 pays sont d’accord, c’est uniquement pour tenter de réglementer l’utilisation de ces fameux robots tueurs.