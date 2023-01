Bien à la loupe: une maison de maître à Mont-sur-Marchienne pour 448.000 euros (photos)

Avec ses quatre chambres et sa petite annexe, cette grande maison à Mont-sur-Marchienne peut accueillir à la fois une famille et une activité professionnelle. Elle se trouve par ailleurs dans une zone particulièrement accessible, à proximité immédiate des axes routiers, des transports en commun et de plusieurs commerces. Il s’agit d’une maison entretenue avec beaucoup de soin, mais qui aura besoin de quelques modernisations – principalement au niveau énergétique. Elle se caractérise aussi et surtout par beaucoup de caractère et de nombreux éléments d’époque très bien conservés.

1

Situation

Cette maison est située à Mont-sur-Marchienne, au cœur d’une zone riche en facilités. On trouve en effet à proximité immédiate (quelques dizaines de mètres) une école, des arrêts de bus, le célèbre Musée de la photographie de Charleroi ou encore une variété de commerces (boulangerie, épicerie, librairie…). Tous ces lieux sont accessibles en quelques minutes à pied et il suffit de 3 minutes en voiture pour rejoindre le R3. Le centre de Charleroi ainsi que sa gare sont quant à eux joignables en un peu moins de 10 minutes de route. En plus de son garage, la maison dispose d’un emplacement privatif juste devant et d’un petit parking public à deux pas.

2

Etat général

Les origines de la maison ne sont pas précises, mais l’habitation a été entièrement restaurée à la fin des années 1980. Quelques rénovations y ont été effectuées ces dernières années, comme la révision de la toiture ou encore le remplacement de la chaudière au mazout. La maison comporte aussi une cuisine contemporaine équipée notamment d’un piano de cuisson. En bref, la demeure est habitable et même très bien entretenue, toutefois il faudra prévoir le remplacement des châssis en simple vitrage et la mise en conformité de l’installation électrique. La maison offre encore plusieurs possibilités d’aménagement, par exemple au niveau de son grenier ou son annexe (ancien cabinet libéral). Enfin, elle se distingue aussi par son caractère dû à ses matériaux de qualité et ses nombreux éléments anciens préservés : corps de cheminées, portes, vitraux, planchers, moulures…

3

Disposition

La maison se caractérise par des pièces spacieuses et de hauts plafonds apportant de la luminosité grâce à de grandes fenêtres. Le ton est donné dès le majestueux hall d’entrée qui sépare le rez en deux. D’un côté, on retrouve un espace de réception avec salon et salle à manger en enfilade alors que l’autre côté se compose d’une cuisine équipée et d’une pièce de vie. Le premier étage rassemble quant à lui quatre grandes chambres (20 à 24 m2) avec lavabos organisées autour d’un palier desservant aussi une salle de bain complète. Le deuxième et dernier étage se compose d’un vaste grenier d’une centaine de m2 qui est divisible. Le jardin s’étend principalement sur le côté de la maison mais l’arrière de celle-ci accueille toutefois un jardinet, une remise et un accès au garage deux voitures. Le garage est surmonté d’un petit espace professionnel (ou studio) avec entrée indépendante depuis la rue.

4

Prix

Cette maison de caractère est affichée au prix de 448.000 euros. Elle est soignée mais aura besoin de quelques travaux (en priorité le remplacement des châssis en simple vitrage). Son annexe permet d’accueillir une activité libérale, un petit atelier ou autre.

Surface habitable : 380 m2

Chambres : 4 (possibilité +)

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui, terrain 6,4 ares

Etat : habitable (modernisations à prévoir)

Garage : oui

PEB : E