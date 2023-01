«Comme on nous parle»: Cessez le vœu!

Le XXIe siècle, ère des communications ? Mon œil ! On ne s’est jamais aussi mal compris. Vu l’état du monde, faut-il arrêter de se souhaiter le meilleur pour 2023 ?

Abigaïl a retourné le problème cent fois dans sa tête. Comment souhaiter le meilleur pour 2023 à une amie qui pense que la fin du monde est proche ? La santé, le succès, l’amour, l’argent, des amis, des voyages, rigoler ? Mais la pauvre fille n'en a rien à cirer, elle est persuadée que l’année finira en cendres, apocalypse, cavaliers et trompettes, boulettes de feu, humanité décimée, soleil torpille et tsunamis. Allez donc lui envoyer l’émoji qui fait la fête.

Abigaïl décide alors de faire dans le sobre et l’universel, subtile allusion à tout, l’Ukraine, le covid, le climat et – pour faire plaisir à sa pote collapsologue – l’effondrement de la civilisation : « Je te souhaite une année 2023 qui nous donne un peu plus de raisons d’espérer. » L’espoir, bien joué. C’est comme le vinaigre ou le bicarbonate, ça marche pour tout.