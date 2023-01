Hugo Lloris partage sa version des faits sur le forfait de Karim Benzema à la Coupe du monde

Hugo Lloris a annoncé ce lundi prendre sa retraite internationale, partant sur une finale de Coupe du monde perdue. Quelques semaines plus tôt, c’est Karim Benzema qui en a fait de même mais dans des circonstances bien différentes. Sélectionné pour le Mondial, l’attaquant du Real Madrid a déclaré forfait la veille du début du tournoi. Depuis, les circonstances de son départ sont au coeur d’une polémique, certains médias suggérant qu’il n’était pas aussi sérieusement blessé. Face à cette situation, Lloris a tenu à mettre les choses au clair lors d’un entretien auprès de L’Équipe.

« Pour Karim, on était tous un peu surpris. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c’est ça : tu t’entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves on t’annonce que Karim est parti. Tout s’est passé tellement vite », raconte le gardien des Bleus.

Le désormais ancien capitaine de l’équipe de France a balayé d’un revers les faits rapportés dans la presse. « Beaucoup de choses ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules », poursuit Lloris. « L’ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s’est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l’euphorie. Mais on aurait tous préféré que le Ballon d’Or, quand on voit ce qu’il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. C’est quand même un atout majeur. »