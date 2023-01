Pourquoi la performance énergétique sera toujours plus importante dans l’achat d’un bien immobilier

On l’a dit et répété : la performance énergétique d’un logement, traduite en lettres dans le fameux PEB, sera toujours plus importante à l’avenir dans la décision d’achat des Belges. ING confirme.

Maison ou appartement, je t’achète si tu me garantis des consommations énergétiques mineures… Une étude d’ING démontre avec force l’importance future de la performance énergétique d’un logement dans l’acte d’achat. Selon cette dernière (1), la moitié des Belges (rien que ça !) n’achèteraient plus une maison ayant un mauvais score énergétique. Selon la banque, la crise énergétique actuelle et des réglementations plus strictes en Flandre à partir de ce 1er janvier (mais la Wallonie et Bruxelles ne sont plus très loin…) pourraient entraîner des différences de prix croissantes en fonction du PEB.