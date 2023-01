Nouveau sélectionneur des Diables rouges: voici quand le successeur de Roberto Martinez devrait être annoncé

La task force de l’Union belge devrait se réunir ce vendredi pour examiner les candidatures, qui ont été envoyées jusqu’à ce mardi. Et le nom du nouveau sélectionneur devrait être annoncé avant la fin du mois.

L’Union belge doit trouver un successeur à Roberto Martinez, qui a dirigé les Diables Rouges pendant six ans et demi, obtenant le meilleur résultat de l’histoire du football belge avec la troisième place au Mondial 2018 en Russie. L’Espagnol, qui a quitté son poste après l’élimination de la Belgique au 1er tour du Mondial au Qatar, le 1er décembre, a déjà retrouvé de l’emploi à la tête d’une sélection nationale, celle du Portugal, où il a été présenté lundi.

La task force de l’Union belge de football (URBSFA), composée du CEO Peter Bossaert, des administrateurs de l’URBSFA Sven Jacques (Antwerp) et Pierre Locht (Standard) ainsi que de Bart Verhaeghe (Club de Bruges), peut entamer le processus de sélection. Selon différents médias, elle se réunirait vendredi pour étudier les candidatures. Dans un scénario idéal, le nouveau sélectionneur serait présenté avant la fin du mois. Son baptême du feu surviendra le 24 mars avec le déplacement en Suède pour les qualifications à l’Euro 2024. Les Diables ont été versés dans un groupe comprenant aussi l’Autriche, l’Azerbaïdjan et l’Estonie. Les deux premiers se qualifient directement pour l’Euro. Les trois derniers qualifiés seront connus après les barrages organisés sur base des résultats en Ligue des Nations.

Un défi de taille attend le nouveau sélectionneur. Les noms de l’Italien Andrea Pirlo et des Français Hervé Renard et Thierry Henry ont circulé dans la presse ces derniers jours comme candidats au poste. Henry, adjoint de Martinez, peut bénéficier du soutien, exprimé publiquement, de Romelu Lukaku, Toby Alderweireld et Loïs Openda. Un nouveau directeur technique doit également être trouvé, Martinez ayant cumulé les deux fonctions à partir de septembre 2018.