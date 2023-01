«Les cadors»: le boulet

De Julien Guetta, avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc, Marie Gillain, 85 mn.

On ne choisit pas sa famille, chantait Maxime Le Forestier. Antoine (Grégoire Ludig), marié, deux enfants, conducteur de bateaux travaillant aux docks de Cherbourg, doit y penser quand il voit débarquer son frère Christian (Jean-Paul Rouve qui cabotine mais s’éclate dans ce rôle de canaille au grand cœur), célibataire, chômeur, menteur et bagarreur incorrigible. Car il sait que sa vie ne va plus être un long fleuve tranquille. Mais quand il se retrouve mêlé à une sale histoire et risque de perdre sa famille, Christian le mal-aimé est là pour voler à son secours…