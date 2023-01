«L’Immensità»: délicat, sensible et touchant

De Emanuele Crialese, avec Luana Giuliani, Penélope Cruz, Vincenzo Amato, 97 mn.

« Vous m’avez mal fait papa et toi. Je viens d’une autre galaxie et tu ne peux pas me réparer. »

Rome, dans les années 1970. Dans une société où tout le monde doit rentrer dans des cases. Clara (Penélope Cruz) et Felice (Vincenzo Amato) ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Alors, pour garder la tête hors de l’eau, Clara s’investit plus que tout dans la relation qu’elle a avec ses trois enfants. En particulier avec Adri, son aînée. Car si la mère de famille est enfermée dans une relation qui ne lui convient plus, la jeune fille est enfermée dans un corps qui ne lui correspond pas.