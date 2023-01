«Annie Colère»: bien plus qu’une affaire de femmes

De Blandine Lenoir, avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair, Damien Chapelle, Pascale Arbillot, 120 mn.

Mai 68 avait fait découvrir la plage sous les pavés, mais début des années 70, les femmes mouraient toujours en nombre lors d’avortements clandestins. C’est en réaction que fut fondé le Mlac (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) grâce à des médecins militant·es et des féministes. C’est à eux qu’un jour, Annie, ouvrière et femme au foyer, s’adresse car elle ne veut pas d’un enfant de plus. Elle découvre un autre monde, trouve un sens à sa vie en participant à ce collectif et au partage du savoir, et s’émancipe.