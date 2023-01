Tennis: Victoria Azarenka monte sur le court avec un maillot du PSG avant de se faire réprimander (vidéo)

Ce mardi, Victoria Azarenka a été éliminée dès le premier tour du tournoi d’Adélaïde contre Kudermetova en trois sets. Mais ce n’est pas forcément le match qui a suscité beaucoup d’attention mais bel et bien l’avant-match.

L’ancienne nº1 mondiale est montée sur le court avec un maillot du Paris Saint-Germain, ce club qu’elle supporte depuis plusieurs années déjà. Sauf que la joueuse s’est fait réprimander par l’arbitre Marija Cicak qui lui a demandé de retirer ce maillot.

Sur une vidéo postée par la WTA, on peut voir Azarenka monter sur le court avant de se faire réprimander. En effet, le règlement encadrant les tenues sur le circuit WTA est assez clair : « Une joueuse doit se présenter de manière professionnelle et porter une tenue de tennis appropriée, à la discrétion du superviseur ou de l’arbitre, pendant l’entraînement, l’échauffement et les matchs, indique les textes de l’association des joueuses de tennis. Il peut être demandé à une joueuse de se changer si le superviseur ou l’arbitre le juge nécessaire. Le non-respect de cette règle peut entraîner l’élimination et/ou une amende. »