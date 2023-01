Energie: les habitants de copropriété auront droit à une prime de 196 euros

La Vivaldi avait décidé d’octroyer une prime de 196 euros par mois (135 euros pour le gaz et 61 euros pour l’électricité) afin d’aider les Belges à faire face à la crise de l’énergie. Ce dispositif n’était d’application que pour les propriétaires ou locataires ayant un compteur individuel. En ce qui concerne l’électricité, pas de problème. En effet, tout le monde dispose d’un tel compteur, mais concernant le gaz, une injustice demeurait pour les habitants de copropriétés. Quelque 156.000 ménages habitent un appartement en copropriété, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Et pour la majeure partie d’entre eux, le système de chauffage est collectif et au gaz.

Dans la première série de mesures d’aides du gouvernement, seules les personnes disposant d’un compteur particulier étaient éligibles à ces primes (la condition étant de ne pas disposer d’un contrat fixe conclu ou renouvelé avant le premier octobre 2021). Mais, rapidement, la ministre de l’Energie, Tine Van der Straeten a revu sa copie : « On a reçu beaucoup de messages pour les collectivités. Grâce à la taxation sur les surprofits, on peut débloquer davantage de budget et aider plus de gens », indiquait la ministre en octobre 2022. « Dès que la loi passe au Parlement il sera possible de faire une demande via le site web du SPF Economie », expliquait l’écologiste sur Twitter mi-octobre.