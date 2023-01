Standard: le «nouveau départ» d’Osher Davida

La courbe de « performances » d’Osher Davida parle d’elle-même : avant la pause Coupe du monde, l’Israélien n’avait jamais disputé plus d’une mi-temps avec le Standard. Deux fois quarante-cinq minutes, face à Ostende et Seraing, tel était son plus bel accomplissement jusqu’ici. Mais depuis son retour d’Espagne, l’ailier de 21 ans a enchaîné deux titularisations, ses premières de la saison, comme s’il faisait soudainement partie des plans de Ronny Deila. « Je suis bien revenu du stage et des vacances. 2023, c’est peut-être un nouveau départ pour moi, oui. Tout ce que j’espère, c’est de continuer à jouer », explique celui qui, sans être véritablement impressionnant lors des séances d’entraînement, s’est installé dans la tête de son entraîneur lors du stage à Marbella. « J’apprécie ma relation avec le coach, même quand je ne débute pas un match, il arrive à me mettre en confiance. »