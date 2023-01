Comment Elon Musk a mis de l’huile sur le feu de l’insurrection au Brésil

Bis repetita. A deux ans d’intervalle, quasi jour pour jour, les partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont pris d’assaut le palais présidentiel et divers bâtiments fédéraux, comme ceux de Trump investissaient le Capitole. Avec les mêmes obsessions complotistes, celles d’un scrutin volé, et les mêmes outils de mobilisation : les réseaux sociaux. Sauf que le 6 janvier 2021, les tweets affirmant que les urnes étaient truquées étaient soit supprimés, soit « tagués » en rouge vif, forçant les insurgés à migrer vers d’autres plateformes, plus conciliantes, comme Telegram (ou Facebook). Cette fois, l’extrême droite a pu s’en donner à cœur joie sur Twitter, havre de paix inopiné pour les farouches défenseurs liberté d’expression totale, fut-elle contraire aux lois, haineuse et fasciste.