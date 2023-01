Fusillade à Anvers: la mère de la petite fille décédée réagit

La mère de la fillette a réagi sur son compte Facebook, a rapporté Het Laatste Nieuws. « Je ne suis actuellement pas en mesure de répondre aux nombreux messages que je reçois. Merci pour votre sympathie, votre soutien et votre compréhension. Le cœur d’une mère peut supporter beaucoup de choses, mais cette douleur est insupportable », écrit-elle.

L’enquête se poursuit et la police recherche notamment des images de vidéosurveillance de la zone où se sont produits les faits, entre 18h et 19h, dans la soirée du lundi 9 janvier. Ils demandent également à toute personne ayant été témoin d’actes suspects à les signaler à la police, via le numéro gratuit : 0800/30.300.