2023: on sortira dans 10 ans, si tout va bien…

L’affaire semble entendue. En cette fin d’été 2021, les écologistes sont à deux doigts d’obtenir leur trophée. Pour la fin de l’année, il faut prendre une décision définitive, et c’est le plan A, de sortie du nucléaire en 2025, qui tient à la corde. Les rapports rassurants en faveur du changement de cap se multiplient.

Mais un homme, seul, ne l’entend pas de cette oreille. Tel un forain jouant de foire en kermesse, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, enchaine plateaux et salles de presse, pour dire et répéter, quitte à renier la position tenue par son parti jusqu’alors, que la sortie est une prise de risque majeure et qu’il faut y renoncer. Il demande la prolongation d’au moins deux réacteurs.