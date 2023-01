Barbara Hannigan: de nouvelles couleurs

Alpha

Notion centrale à Vienne à la fin du XIXe siècle, Sehnsucht pourrait désigner le « vague à l’âme » ou un objet du désir inaccessible… sans qu’on veuille vraiment l’atteindre. « À la fois aspiration, mélancolie et nostalgie », dit Barbara Hannigan, selon qui une Sehnsucht collective est née parmi tant les interprètes que le public pendant la pandémie de covid. Une notion au centre de cet album live, enregistré dans la salle De Doelen vide de Rotterdam, ce qui lui donne une dimension intime plus prégnante encore. Abordant deux cycles de lieder de Berg, ainsi que la Quatrième Symphonie de Mahler dans des arrangements pour ensemble de chambre, le disque permet de découvrir ces œuvres sous un jour nouveau et d’y percevoir de nouvelles couleurs. Mais aussi de mettre en évidence de jeunes interprètes, le chef Rolf Verbeek et le baryton Raoul Steffani, associés aux initiatives Equilibrium et Momentum portées par Hannigan, et à la Camerata RCO.