Anderlecht: le grand talent Konstantinos Karetsas file à Genk

Des talents tels que Bounida ou Lavia étaient récemment partis dans des grandes écuries étrangères, face auxquelles le football belge ne peut plus lutter mais, ici, il s’agit d’un départ vers un autre club belge. C’est ce qui est le plus difficile à digérer au Sporting, qui doit désormais aussi faire face à la concurrence domestique pour ses plus belles promesses. La situation sportive et financière du club n’aide évidemment pas à convaincre les jeunes persuadés que l’herbe est plus verte ailleurs.