Baptême de l’art: La jeune fille à la perle (et ses amis)

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. A Bruxelles, Great Art for Kids rend un hommage (irrévérencieux) à l’histoire de l’art.

Quoi ? Un panda dans un tableau de Léonard de Vinci ? Sacrilège ! Et oui, mais les sacrilèges, les audaces, l’insolence et les pieds de nez, les enfants adorent ça. Faire la nique aux conventions tout en initiant les plus jeunes à l’art, c’est la mission d’une expo bien sympathique qui s’est installée début décembre dans le centre de Bruxelles.

Au total, plus d’une soixantaine d’œuvres légendaires ont été revisitées par l’illustratrice belge Thaïs Vanderheyden qui les trouvait parfois « un peu trop sombres » pour attirer l’œil du jeune public. Elle a donc misé sur de grands aplats de couleur et surtout, elle a remplacé tous les humains présents sur les tableaux originaux par… des animaux.