Pensions: la Belgique dans le «money time» avec la Commission européenne

L’horloge tourne pour le gouvernement De Croo. La Belgique doit en effet remplir les 22 critères imposés par la Commission européenne pour bénéficier de la première tranche du Plan de relance européen (environ 900 millions). Or deux de ces objectifs restent à satisfaire : la traçabilité des fonds européens alloués jusqu’au destinataire final et une réforme des pensions neutre budgétairement (ce qui n’est pas le cas de celle approuvée en juillet). Et la Commission attend une réponse du gouvernement fédéral pour ce vendredi.