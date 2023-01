Podcast – Que faut-il retenir de l’accord sur le nucléaire?

Un accord mais toujours pas le point final d’une saga : le gouvernement fédéral et Engie sont parvenus à un compromis pour prolonger deux réacteurs nucléaires, Tihange 4 et Doel 3, en novembre 2026. Un accord qualifié d’équilibré par le Premier ministre, mais la route qu’il trace reste pavée d’embûches et de points d’interrogation. On va éclaircir tout ça avec Bernard Demonty, chef du service politique, et Bernard Padoan, chef du service économie.

