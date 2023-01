Podcast – Doit-on craindre un nouveau génocide à l’est du Congo?

Par Louise Canu Publié le 10/01/2023 à 18:07 Temps de lecture: 1 min

A-t-on oublié le Congo ? Entre milices islamistes, massacres de civils, le viol comme arme de guerre et l'impuissance des Casques bleus, qui s'intéresse encore au pays francophone le plus peuplé? Le Soir se penche aujourd'hui sur la République démocratique du Congo où l'est du pays lutte contre les rebelles et l'oubli. Louise Canu a interrogé Colette Braeckman, spécialiste de l'Afrique au Soir. Elle dépeint le triste paysage d'un pays passé sous la trappe.

