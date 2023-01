Port d’Anvers: des saisies record de cocaïne en 2022 et de gros investissements à venir

Une fois encore, le record de saisies annuelles de drogues au port d’Anvers a été battu pour l’année 2022. Au total, les douanes belges ont intercepté un peu moins de 110 tonnes de cocaïne alors que leurs homologues néerlandaises ont, de leur côté, mis la main sur 50 tonnes de cocaïne dans le port de Rotterdam. Par rapport à l’année précédente, la hausse est de 23 % dans le port belge. Aux Pays-Bas, il s’agit, par contre, d’une baisse de 29 %, une première depuis 2017. Mais, mises ensemble, les quantités interceptées par les deux pays représentent un record commun. Dans les deux cas, la grande majorité des drogues saisies provenaient d’Equateur, de Colombie et du Panama. Outre la cocaïne, les douanes belges ont aussi fait main basse sur près de deux tonnes de haschisch et un peu plus d’une tonne d’héroïne.