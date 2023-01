Mal de dos: pourquoi il faut continuer à bouger

Qui n’a pas un jour fait la douloureuse expérience du mal du dos ? Des cervicales au bas des reins, les problèmes lombaires peuvent être multiples et induits par des causes diverses. « Mais les principales sont liées à la trop grande sédentarité de la population, explique Olivier Ghekiere, radiologue à l’hôpital d’Hasselt. Les gens restent assis toute la journée au travail et font peu de sport ensuite. Les muscles du dos ne sont plus assez stimulés, ce qui les affaiblit au fil du temps provoquant des douleurs diverses. A l’inverse, il y a aussi des personnes qui portent des charges lourdes à longueur de journée et qui, à force, se font mal. » En Belgique, une personne sur cinq souffre un jour d’un mal de dos et une sur 8 se plaint des cervicales, selon des données publiées en juillet dernier par le ministre fédéral de la Santé, Franck Vandenbroucke. Celui-ci a initié une réforme des pathologies vertébrales restée dans les tiroirs depuis 2015.