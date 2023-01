Netflix à la rescousse des salles de cinéma… ou l’inverse

Entre Netflix et les salles de cinéma, les relations ont toujours été du genre « Je t’aime… Moi non plus ». Débarqué en 2015 comme le grand disrupteur venu chambouler un système bien huilé, le géant de la VOD a été reluqué avec méfiance par l’industrie du cinéma. Jusqu’à ce que la pandémie éclate et que le streaming devienne, pour les grands studios, la seule réponse à la crise. Aujourd’hui, Netflix et les exploitants de salles commencent enfin à s’entendre.