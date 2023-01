NFT: les bijoux numériques de Tintin

Tintinimaginatio va proposer aux collectionneurs le projet de couverture du « Lotus bleu », l’œuvre de bande dessinée la plus chère au monde, en NFT.

Héros le plus bankable du 9e Art, Tintin ne pouvait être que le premier à vendre ses œuvres iconiques au format digital. Yves Février, le responsable des activités numériques de Tintinimaginatio, le nouveau nom de la société Moulinsart, a dévoilé mardi le NFT d’un dessin mythique créé par Hergé en 1936. Il s’agit d’un projet de couverture pour l’album du Lotus bleu, dont la vente aux enchères avait fait polémique en 2021. Nick Rodwell, l’administrateur délégué de Tintinimaginatio, avait contesté non pas l’authenticité de la pièce mais le conte de fée monté par les experts autour de son histoire. Le NFT lui offre la possibilité de rétablir la réalité des faits, en joignant à la copie numérique de l’œuvre, le storytelling de la création du dessin et de ses tribulations.