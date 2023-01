Dangers du web: la N-VA veut un système de contrôle parental obligatoire

Le député Michaël Freilich propose d’imposer aux fournisseurs d’internet et aux fabricants d’appareils donnant accès au web de les doter de protections semblables à celles en vigueur en France.

La commission Economie et Protection des consommateurs se penchera ce mercredi sur une proposition de résolution qui, hasard du calendrier, arrive avec une sombre actualité. Malek, l’Anderlechtoise de 14 ans tuée à Seraing jeudi dernier, avait noué des liens avec son agresseur via Snapchat – il avait obtenu sa confiance et un rendez-vous en lui promettant d’aller « faire les soldes » pour 3.000 euros.