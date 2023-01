Bundesliga: après un cancer, Sébastien Haller a effectué son retour avec le Borussia Dortmund (vidéo)

En rémission d’un cancer des testicules révélé à la mi-juillet, Sébastien Haller a effectué son retour sur les terrains en montant au jeu à la 74e lors du match amical remporté 5-1 (2-1 au repos) par le Borussia Dortmund face au Fortuna Düsseldorf, mardi à Marbella.

«C’était un grand moment pour moi. J’ai ressenti beaucoup de soutien. J’ai essayé de faire en sorte que l’entraîneur n’ait pas d’autre choix et j’ai travaillé dur pour ce moment», a déclaré, ému, Haller, qui a subi un traitement comprenant une chimiothérapie et deux opérations chirurgicales dont la seconde en novembre.

L’attaquant ivoirien a appris qu’il était atteint d’un cancer des testicules quelques jours après sa signature à Dortmund en provenance de l’Ajax Amsterdam contre une indemnité de 31,5 millions d’euros. Son retour à l’entraînement le 2 janvier avait suscité l’étonnement, mais l’attaquant ivoirien se sent prêt pour jouer une rencontre de Bundesliga et songe au duel de reprise de la compétition le 22 janvier contre le FC Augsburg. «Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête», a déclaré Haller.