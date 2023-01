«Se dire qu’on n’éradiquera pas le problème de la drogue à Anvers n’est pas un constat d’échec»

Ce lundi soir, des tirs ont visé une maison de Merksem (Anvers), touchant mortellement une enfant de 11 ans. Le garage de l’habitation avait été aménagé en cuisine et salon, et c’est là que se trouvait la petite fille. Cinq douilles ont été retrouvées devant la maison, a précisé le parquet d’Anvers, et il s’agirait de munitions de guerre. Michaël Dantinne, professeur de criminologie à l’ULiège, où il enseigne notamment ce qui touche à la criminalité organisée, nous éclaire sur ces faits dramatiques.

La mort de cette enfant montre-t-elle une escalade dans la violence liée à la drogue à Anvers ?