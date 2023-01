Procès des attentats: l’intime confession d’une policière ordinaire

Une journée sans incident au sujet des fouilles au procès des attentats de Bruxelles ? C’est visiblement possible. Qu’on ne s’y méprenne pas, cette affaire dans l’affaire est loin d’avoir connu son dernier rebondissement. Mais ce mardi matin, alors que les accusés avaient été plus tôt extraits de cellule et fouillés sous l’œil d’un huissier mandaté par la défense, le sujet n’a pas fait de vagues en audience. Seul Salah Abdeslam, sous certificat, est resté en prison. Le rapport de l’huissier est désormais attendu de pied ferme par les avocats des accusés.