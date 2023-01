Les médecins assistants mettent les hôpitaux en demeure

Ils avaient promis une grande annonce en guise de vœux au monde hospitalier. Ils ont tenu parole : les médecins spécialistes en formation viennent d’expédier à l’ensemble des hôpitaux francophones un courrier recommandé le mettant en demeure de respecter la législation sociale.

On parle bien ici des assistants, des médecins déjà diplômés poursuivant une spécialisation en milieu hospitalier. Ils sont 3.200 à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et bénéficient d’un statut sui generis : une situation hybride croisant les conditions de travail des étudiants (qu’ils ne sont plus tout à fait) et des employés (qu’ils ne sont pas réellement).