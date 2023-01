Brésil: des responsables qui pourront être facilement identifiés

Près de 1.500 personnes ont été conduites depuis dimanche dans les locaux de la police fédérale à Brasilia en lien avec le vandalisme des trois lieux de pouvoir de la capitale brésilienne. Plus de 500 ont déjà été libérées, la majorité pour leur état de santé fragile. Mais elles peuvent tout à fait être responsabilisées plus tard, a prévenu le ministre de la Justice Flavio Dino, en conférence de presse ce lundi 9 janvier. « L’enquête qui démarre sera longue étant donné le nombre de personnes concernées et la gravité des faits. Mais elle ne sera pas forcément difficile. Nous disposons de très nombreux indices », a ajouté cet ancien juge fédéral, qui connaît bien les rouages de l’enquête policière. Pendant que le patrimoine de Brasilia était mis à sac ce dimanche, les internautes emmenés par le célèbre youtubeur brésilien Felipe Neto et ses 40 millions d’abonnés, avaient déjà identifié des centaines d’intrus, réalisant une banque de données qui a été remise à la police fédérale.