Etudiante violée sur le campus de l'ULB: une centaine d'étudiants manifestent pour plus de sécurité Selon la Fédération des étudiants francophones, une étudiante sur cinq est victime d'une tentative d'agression sexuelle au cours de ses études.

Publié le 10/01/2023 à 21:24

La Fédération des étudiants francophones (Fef) et le bureau des Etudiants administrateurs de l’ULB ont organisé un rassemblement sur le campus de La Plaine de l’ULB mardi soir en soutien à l’étudiante victime d’un viol à cet endroit en décembre dernier. Une centaine de participants ont réclamé plus de sécurité sur le campus.

Si la FEF salue la libération de la parole sur les agressions sexuelles, elle déplore le manque d’actions de la part des autorités de l’université. « On est là pour dire stop à tous ces viols, ces agressions. Les politiques sont insuffisantes à l’ULB », déplore la présidente de la FEF, Emila Hoxhaj. Selon la fédération, une étudiante sur cinq est victime d’une tentative d’agression sexuelle au cours de ses études.

Les associations étudiantes réclament plus de sécurité sur le campus. Elles demandent notamment une amélioration de l’éclairage public et un renforcement du personnel de sécurité formé à ce type d’agressions.

« C’est aussi à la ministre (Valérie Glatigny, en charge de l’enseignement supérieur, NDLR) d’agir. Elle ne fait rien », regrette Emila Hoxhaj. « On demande des centres d’accompagnement sur les campus, proches des étudiantes pour ne pas les envoyer dans des centres CPVS (Centre de prise en charge des violences sexuelles.) qui sont parfois loin », poursuit-elle. « Un viol c’est un parcours académique anéanti et une vie brisée. La ministre et les institutions universitaires ont une responsabilité, elles ont un pouvoir décisionnel. La ministre nous renvoie vers les tribunaux. Mais elle a un champ d’action », ajoute-t-elle encore.

Présents parmi les étudiants, les parents de la victime du viol perpétré en décembre sur le campus de la Plaine se sont également exprimés. « La vie de notre fille a basculé en quelques minutes. Ça ne peut plus arriver. L’ULB a une responsabilité », a affirmé le père. « Quand on touche à une femme, on touche à toutes les femmes. » a ajouté la mère.

Munis de leur téléphone portable, les étudiants ont allumé leur flash afin, d’une part, de mettre en lumière, de manière symbolique, le manque d’éclairage public à certains endroits et, d’autre part, de rendre hommage aux victimes d’agressions sexuelles.