Diables rouges: refaire un coup «à la Martinez»

Officiellement, le délai pour envoyer sa candidature comme futur sélectionneur des Diables rouges – et futur directeur technique qui ne sera pas la même personne – est expiré. Au sein de la Fédération, on est entré dans une deuxième phase : le screening des différents CV arrivés du côté de Tubize. Loin d’être une mince affaire pour la « Task Force » – elle est composée de Peter Bossaert (CEO), Brecht Schelstraete (directeur opérationnel à l’UB), Pierre Locht (membre du conseil d’administration de l’Union belge, Standard), Sven Jaecques (membre du CA de l’Union belge, Antwerp) et Bart Verhaeghe (invité, FC Bruges) –, qui se réunira ce vendredi pour a priori faire un premier tri, puisqu’il y aurait aux alentours de 100 candidats. Soit trois fois moins qu’à l’été 2016 lorsque Roberto Martinez a finalement été choisi. Et le profil de son successeur pourrait bien être similaire au Catalan. Pareil dans les moyens alloués.