Météo: quand la neige reviendra-t-elle en Belgique?

Cette nuit, une zone de pluie et d’averses se créera un chemin depuis le littoral. Elle n’atteindra l’Ardenne qu’en fin de nuit, alors qu’un temps sec et des éclaircies se développeront sur l’ouest du pays. Les températures augmenteront en cours de nuit avec l’arrivée d’air plus doux. Il n’y a que sur l’ouest du territoire qu’on observera une baisse en fin de nuit. Les minima varieront de 2 degrés en Ardenne à 8 ou 9 degrés en plaine.

Mercredi matin, la zone de précipitations quittera le pays et le temps deviendra alors sec sur l’ensemble du territoire avec des éclaircies souvent larges. L’après-midi, les nuages deviendront un peu plus nombreux et pourront conduire à quelques averses localisées, notamment sur le relief. En fin d’après-midi, la nébulosité augmentera sur l’ouest avec l’arrivée d’une zone d’averses. Un orage ne sera d’ailleurs pas exclu. Les maxima varieront de 7 degrés en Ardenne à localement 11 degrés en plaine.

La nuit de mercredi à jeudi s’annonce chahutée avec un ciel chargé, des périodes de pluie et des averses et pas mal de vent. Les minima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 8 degrés en plaine.

Jeudi, un système dépressionnaire devrait atteindre notre pays en longeant les Pays-Bas. Cela se traduira par un temps pluvieux une bonne partie de la journée, plus particulièrement sur les régions proches de la frontière française et sur le sud du pays. Sur le nord, des périodes un peu plus sèches seront toutefois possibles par moments. Les maxima atteindront 7 à 12 degrés.

Vendredi, des précipitations tomberont encore essentiellement sur le sud-est du pays en matinée. Ailleurs, il fera souvent sec. L’après-midi, le temps restera très nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec quelques averses possibles sur les Hautes-Fagnes tandis que sur les autres régions, de larges éclaircies se développeront, particulièrement sur le nord-ouest et à la mer. Les maxima se situeront entre 6 et 10 degrés.

Samedi, une nouvelle zone de pluie atteindra l’ouest du pays et s’étendra vers l’est en cours de matinée. Elle devrait encore s’attarder sur le pays l’après-midi et en soirée avant qu’un temps plus sec ne gagne l’ouest. Les maxima atteindront 10 degrés sur le centre.

Dimanche, une masse d’air polaire et instable envahira nos régions. Le temps deviendra alors variable avec des périodes très nuageuses génératrices d’averses, mais également des intermèdes plus ensoleillés. En haute Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Les maxima seront en baisse avec des valeurs proches de 7 degrés dans le centre.

Lundi, la masse d’air se rafraîchira encore davantage avec de fréquentes averses qui adopteront probablement aussi un caractère hivernal en plaine. En Ardenne, il pourrait s’agir de neige ferme avec une accumulation au sol. Les maxima ne dépasseront plus 5 degrés en plaine alors qu’ils seront proches de 0 degré sur les hauteurs du pays.