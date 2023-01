L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti déballe tout: «La relation n’a pas toujours été bonne» avec Gennaro Gattuso

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a glissé mardi que sa relation n’avait « pas toujours été bonne » avec Gennaro Gattuso, son ancien joueur désormais entraîneur de Valence, club qu’il affrontera en demi-finale de Supercoupe d’Espagne mercredi à Ryad (20h00).

« Nous avons passé de très bons moments ensemble, on a gagné deux Ligues des champions (en 2003 et 2007 avec l’AC Milan, NDLR), on a vécu des moments dont je me souviendrai pour toujours. La relation n’a pas toujours été bonne entre nous, on a eu quelques problèmes d’ordre personnel dont je ne veux pas parler », a déclaré Ancelotti en conférence de presse d’avant-match.

Le technicien italien a toutefois loué le « jeu très intense » et « l’identité très claire » des équipes entraînées par Gattuso. « Beaucoup d’entraîneurs sont sortis de cette équipe (de l’AC Milan, NDLR), Pirlo, Gattuso, Seedorf, Inzaghi, Nesta… Il se peut qu’ils aient appris quelque chose », a ajouté « Carletto ».

« Pour ma part, Ancelotti sait que je le respecte beaucoup. Nos problèmes étaient au niveau du travail. Mais sur le plan humain et footballistique, je le respecte énormément. On a beaucoup gagné ensemble, et c’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde », a réagi Gattuso à son tour.

Carlo Ancelotti a débuté son deuxième passage sur le banc merengue par un sacre lors de la dernière Supercoupe d’Espagne il y a un an. « Les titres sont toujours importants pour nous, pour le club. L’an dernier, ce titre nous avait donné beaucoup de confiance pour le reste de la saison, et j’espère que ce sera aussi le cas cette fois », a-t-il avancé.

Le Real Madrid aborde son voyage en Arabie Saoudite un peu sonné, après sa défaite 2-1 contre Villarreal, samedi en Liga.

« C’était prévisible qu’on ne serait pas au top à ce moment-là de la saison (au sortir du Mondial-2022, NDLR). Pourtant, les signaux étaient bons, le match contre Villarreal m’a surpris parce que les sensations étaient bien meilleures que ce que l’on a montré sur le terrain. L’aspect défensif, notamment, n’a pas été bon », a souligné Ancelotti, qui a promis d’essayer de « rentrer à la maison avec un titre ».