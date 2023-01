«Les échecs se succèdent»: les supporters d’Anderlecht sont mécontents et le font savoir (photo)

Anderlecht vit une saison très compliquée. Défaits le week-end dernier par l’Union Saint-Gilloise à domicile, les Mauves pointent à la 11ème place avec 23 petites unités. Et ce à six points de la zone rouge. De nombreux supporters sont mécontents de la situation sportive du club. Des fans ont même écrit une lettre à la direction.

Le compte « MauveSide » a publié ce mardi une lettre évoquant la situation du club : « Nous, les supporters, sommes inquiets. Plus que jamais. Depuis le départ de Kompany, les échecs se succèdent. Nous luttons presque contre la relégation, l’argent est épuisé et il n’y a aucune transparence entre le club et les fans », commence cette lettre publiée sur les réseaux sociaux.