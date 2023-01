«Close» repart bredouille mais «super content»: les principaux gagnants des Golden Globes

Le film semi-autobiographique de Steven Spielberg The Fabelmans a remporté mardi le Golden Globe du meilleur film dramatique.

Ce long-métrage intimiste est largement inspiré par l’enfance du cinéaste, qui a également reçu le prix du meilleur réalisateur. Il y met en scène un jeune juif américain qui rêve de faire des films dans les années 1960, pendant que ses parents voient leur couple se défaire inexorablement.

« Close »

De son côté, la tragicomédie irlandaise Les Banshees d’Inisherin, réalisée par Martin McDonagh, a remporté le Golden Globe de la meilleure comédie.

Situé sur une île irlandaise imaginaire, le long-métrage raconte la fin abrupte d’une amitié entre deux habitués du pub local, incarné par Colin Farrell, sacré plus tôt dans la soirée meilleur acteur dans une comédie, et Brendan Gleeson.

Le long métrage Close du réalisateur belge Lukas Dhont n’a, lui, pas remporté de Golden Globe. Le prix du meilleur film en langue étrangère a été attribué à Argentina, 1985.

Sélectionné avec 14 autres films, Close pourra prétendre à l’Oscar du long métrage international, à condition qu’il soit retenu parmi la liste de cinq nommés qui sera annoncée le 24 janvier prochain.

Présentée par l’humoriste Jerrod Carmichael, la cérémonie revient à la télévision pour sa 80e édition, après avoir été privée d’antenne et boudée par Hollywood, à cause de scandales de racisme, sexisme et corruption. Par le passé, un succès aux Golden Globes était un outil marketing précieux, capable de lancer une campagne victorieuse vers la récompense suprême des Oscars.

Voici les gagnants dans les principales catégories pour les 80e Golden Globes qui ont été décernés mardi soir près de Los Angeles.

Meilleur film dramatique : The Fabelmans

Meilleure comédie ou comédie musicale : Les Banshees d’Inisherin

Meilleur acteur dans un film dramatique : Austin Butler, Elvis

Meilleure actrice dans un film dramatique : Cate Blanchett, Tar

Meilleur acteur dans une comédie : Colin Farrell, Les Banshees d’Inisherin

Meilleure actrice dans une comédie : Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Meilleure actrice dans un second rôle : Angela Bassett, Black Panther : Wakanda Forever

Meilleur réalisateur : Steven Spielberg, The Fabelmans

Meilleur film en langue étrangère : Argentina, 1985

Meilleur film d’animation : Pinocchio par Guillermo Del Toro

Meilleur scénario : Martin McDonagh, Les Banshees d’Inisherin

Meilleure série dramatique : House of the Dragon

Meilleure série comique : Abbott Elementary

Meilleur film de télévision ou mini-série : The White Lotus

Meilleur acteur dans une série dramatique : Kevin Costner, Yellowstone

Meilleure actrice dans une série dramatique : Zendaya, Euphoria

Meilleur acteur dans une série comique : Jeremy Allen White, The Bear

Meilleure actrice dans une série comique : Quinta Brunson, Abbott Elementary

Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série : Evan Peters, Dahmer – Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer