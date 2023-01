Adolescente tuée à Liège: des nouvelles révélations sur le meurtier présumé

« On m’a répondu qu’on n’avait pas connaissance de ce dossier ! »

Alors qu’elle représentait l’ex-compagne d’Olivier T., Maître Moor s’est inquiétée du respect des conditions qui avaient été établies par le tribunal. « Parmi les différentes conditions que le prévenu devait respecter, il y avait notamment celle de trouver du travail », explique Stéphanie Moor, qui a voulu vérifier ce qu’il en était, en vue de l’indemnisation de sa cliente qui avait été ordonnée. « Je me suis adressée à la commission de probation eupenoise pour voir ce qu’il en était et vérifier si monsieur avait un travail ou si, à tout le moins, il avait fait des recherches », explique l’avocate. « On m’a répondu qu’on n’avait pas connaissance de ce dossier ! »

Une réponse qui a inquiété l’avocate. « J’ai interpellé le parquet d’Eupen. Il s’avère que cette condamnation n’apparaissait dans son casier judiciaire », regrette l’avocate qui ne comprend pas comment une telle erreur a pu être commise.