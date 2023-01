Anderlecht: les supporters demandent la démission de Wouter Vandenhaute

Sans surprise, la décision de mettre à l’écart Jean Kindermans, l’un des derniers monuments du RSCA, n’a pas du tout plu aux supporters anderlechtois. Ils le font savoir dans une lettre ouverte où leur demande est limpide : ils veulent que Wouter Vandenhaute quitte son poste de président du Sporting. Voici la lettre :

« Le 28 mai 2020, Wouter Vandenhaute était nommé président du Royal Sporting Club d’Anderlecht. Fervent supporter de nos couleurs, et candidat acquéreur du club quelques années plutôt, nos espoirs en lui étaient importants.

Nous reconnaissons l’effort fourni par Vandenhaute pour l’augmentation vitale de capital en décembre 2021. Mais nous ne voyons pas d’autre motif de satisfaction aujourd’hui.

Force est de constater que presque 3 ans plus tard, la confiance est totalement rompue.

Une succession de décisions incomprises au mieux – destructrices au pire – couplée à un manque criant de légitimité et de charisme nous poussent aujourd’hui à devoir agir pour la survie de notre club. Car oui, c’est bien de cela qu’on parle.

Non content de s’être séparé d’une légende du club, qui était peut-être l’un des derniers éléments qui tenait notre club en vie, Vandenhaute remplaça Kompany par une erreur de casting monumentale, en la personne de Mazzu, victime collatérale de cette décision.

Nous passerons sur les différentes lettres ouvertes, les plans 2020-2025, les accumulations de CEO sportif et non sportif. Sur la 11ème place actuelle au classement qui, si elle en est de la responsabilité des joueurs, l’est également de la présidence, incapable de faire régner l’ordre et la discipline dans le noyau. Incapable de faire comprendre à certaines de nos starlettes qu’en plus d’avoir des droits, ils ont surtout des devoirs.

Ces derniers mois, c’est nous supporters qui avons dû interrompre un entraînement pour mettre les points sur les i avec les joueurs. Alors que vous, président, n’avez même pas les épaules pour les obliger à venir assumer leurs responsabilités devant nous quelques jours après le match arrêté.

Nous avons constaté avec effarement l’attitude de Vandenhaute dans le vestiaire après la défaite humiliante à Zulte Waregem, qui, plutôt que de remettre les joueurs à leur place, les console comme des enfants tristes. Que dire de son discours sans aucune prestance ni conviction après le match au standard ?

Où est la vision stratégique à long terme ?

Sans doute dans le projet « In Youth We Trust », qui devait justement être la clé de voûte du plan 2020-2025. Nous sommes tous tombés de nos chaises en découvrant la séparation honteuse avec Jean Kindermans, un des derniers des Mohicans bruxellois représentant l’ADN mauve et blanc.

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le point de non-retour.

Wouter, après le C4 de Mazzu et le match arrêté à Sclessin, vous mettiez en garde sur le fait que nous pouvions encore tomber plus bas. Vous aviez réitéré ces propos lors d’une réunion tenue à huis clos. Vous nous aviez fait comprendre à nous, supporters, qu’il en serait de notre responsabilité si le club devait encore chuter.

Aujourd’hui, c’est vous qui avez ajouté un clou sur le cercueil de notre club légendaire.

Wouter, comme Peter, les datas font loi chez vous. Les chiffres ne mentent pas : votre bilan est insuffisant et rien ne nous laisse entrevoir des jours meilleurs alors que nous sommes plus proches de la relégation que des playoffs 2.

Les choses sont simples : si vous êtes supporter de notre club, démissionnez de votre poste de président.