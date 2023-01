Nombre de passagers, pays les plus visités... les résultats de Brussels Airport en 2022

Brussels Airport a accueilli deux fois plus de passagers en 2022 par rapport à 2021 mais le nombre de voyageurs est resté en-deça de l’année 2019 pré-covid, a annoncé mercredi l’aéroport.

En 2022, 18.930.698 passagers ont voyagé via Brussels Airport, ce qui représente une hausse de 102 % par rapport à 2021 (9,4 millions de passagers), pour atteindre près de 72 % du niveau de 2019 (26,4 millions de passagers).

« Quasiment totalement reconstitué »

« Après deux années compliquées, marquées par la crise du Covid et ses restrictions de voyage, Brussels Airport a connu une très forte croissance en 2022 », souligne le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, cité dans un communiqué. « Depuis l’été dernier, notre réseau est quasiment totalement reconstitué et nous avons durant plusieurs mois atteint les 80 % de fréquentation par rapport à 2019. L’année 2023 s’annonce prometteuse avec de nouvelles destinations et plus de fréquences à la fois pour les courts et longs courriers. »

Outre les conséquences du covid au premier semestre 2022, le trafic a également souffert des trois manifestations nationales organisées en juin, novembre et décembre et qui a entraîné une perte totale estimée à près de 100.000 passagers.

Les dix pays les plus visités en 2022 étaient l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, le Portugal, les Etats-Unis, la France, la Grèce, le Royaume-Uni et le Maroc.

Sur le seul mois de décembre, Brussels Airport a enregistré 1,457 million de passagers, soit un taux de fréquentation de 77 % par rapport à 2019.

Quant au secteur cargo, après une année record en 2021 (+30 %), il a connu une baisse de 8 % de ses volumes en 2022, à 776.000 tonnes. Alors que le segment du full cargo, affiche un recul de 13 % par rapport à 2021, le cargo à bord d’avions passagers a augmenté de 27 % par rapport à 2021, en raison de la hausse continue du nombre de vols passagers. Le segment des services express a, lui, diminué de 13 % par rapport à 2021.