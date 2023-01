Didier Reynders sur la détention d’Olivier Vandecasteele en Iran: «La priorité est d’éviter les coups de fouet»

On sait qu’Olivier Vandecasteele est actuellement détenu dans des conditions très difficiles, à l’isolement depuis dix mois.

« La première des préoccupations aujourd’hui », a-t-il expliqué, « après une condamnation aussi dramatique, c’est évidemment de veiller à des conditions de détention qui soient correctes. Vous avez vu qu’il y avait notamment des condamnations à des peines physiques, des coups de fouet, il faut évidemment éviter que ça ait lieu. (...) Je crois que c’est la première des démarches et puis de tout faire pour aller vers la libération ».

Selon l’agence semi-officielle iranienne Tasnim, le Belge a le droit de faire appel. Il devra purger au minimum une peine de prison de douze ans et demi avant de pouvoir prétendre à une révision de son jugement.

Emprisonné depuis le 24 février 2022 en Iran, le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele a été condamné mardi 10 janvier à 40 ans de prison et 74 coups de fouet.

S’exprimant sur les formules pour « aller vers cette libération », le commissaire européen a estimé qu’il y en a « beaucoup ». Il a alors évoqué l’échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la Russie survenu en décembre 2022 : « Souvenez-vous, cette joueuse de basket aux Etats-Unis qui était emprisonnée en Russie et puis, un bon jour on apprend qu’elle revient parce qu’il y a eu un échange avec un trafiquant d’armes détenu aux Etats-Unis. »