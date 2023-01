Publicité sur les réseaux sociaux: les partis politiques ont dépensé un montant record

Comme les années précédentes, ce sont toujours les partis d’opposition au fédéral qui dépensent le plus sur Facebook et Instagram.

L’année dernière, l’ensemble des partis politiques belges ont dépensé un total de 5 millions d’euros en publicités sur Facebook et Instagram, en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente, selon les chiffres du collectif Adlens dévoilés mercredi matin par la RTBF et la VRT.

Comme les années précédentes, ce sont toujours les partis d’opposition au fédéral qui dépensent le plus sur Facebook et Instagram. La N-VA, le Vlaams Belang et le PTB/PVDA (pages francophone et néerlandophone) ont ainsi dépensé 3,579 millions d’euros, soit 72 % du montant total dépensé par tous les partis.